Eden Hazard : l’impressionnante liste de ses blessures au Real Madrid

Nouveau coup dur pour Eden Hazard. Victime d’une lésion à la cuisse gauche, l’international belge sera éloigné des terrains entre quatre et six semaines. C’est sa dixième blessure en un an et demi au Real Madrid.

Il pensait sûrement en avoir fini avec les pépins physiques, qui n’ont cessé de s’accumuler depuis sa signature chez les Merengues après avoir enchaîné sept matchs consécutifs avec le club espagnol. Mais il a rechuté. Absent de l’entraînement mardi, l’ancien lillois a participé à la séance ce mercredi avec le reste du groupe madrilène. Mais pas dans son intégralité. Il est rentré au vestiaire plus tôt que ses coéquipiers à cause d’une gêne à la cuisse gauche. Et les examens passés ont révélé la nature de sa nouvelle blessure.

Il devra rester au repos forcé pendant au moins un mois et le Real Madrid devra se passer de ses services pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame le 24 février prochain. Une triste habitude pour le Belge qui n’a disputé que 35 matchs depuis son arrivée à l'été 2019 dans la capitale espagnole (4 buts, 7 passes décisives).

Recruté pour 100 millions d’euros, en provenance de Chelsea, il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses. Quelques semaines seulement après son arrivée, il a été victime d’un claquage tendineux (août 2019), puis d’une contusion au genou (novembre 2019), d’une fêlure au pied (décembre 2019), d’une fissure du péroné (février 2020), d’un coup (juin 2020), d’une blessure à la cheville (septembre 2020), d’une blessure musculaire (septembre 2020), du covid-19 (novembre 2020), d’une blessure musculaire à nouveau (décembre 2020) et donc d’une lésion musculaire (février 2020).

Au total, Eden Hazard, qui a également été pointé du doigt pour son surpoids, a été sur le flanc 283 jours et a manqué pas moins de 43 matchs, selon les chiffres de Transfermarkt. Sa venue au Real Madrid n’est plus très loin de tourner au fiasco. Si ce n’est pas déjà le cas…

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

