Ligue 1 : le PSG veut rebondir contre Nîmes

Réaction attendue. Trois jours après la défaite concédée à Lorient (3-2), déjà la cinquième de la saison en championnat et la première de l’ère Mauricio Pochettino, le PSG se doit de réagir, ce mercredi, lors de la venue de Nîmes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

La réception de la lanterne rouge au Parc des Princes fait office d’occasion idéale pour se relancer. Mais rien ne semble simple pour le champion de France cette saison. Et le revers face aux Merlus est venu le rappeler, tout en mettant en évidence l’équilibre fragile du club de la capitale, qui se cherche encore un mois après l’arrivée sur le banc de l’entraîneur argentin à la place de Thomas Tuchel.

«On doit créer une équipe forte avec un équilibre. Mais on a besoin de temps pour y parvenir» a insisté, ce mardi, l’ancien défenseur. S'il a évoqué un «accident» et assumé l'entière responsabilité de cette défaite, il a attend néanmoins une réaction collective de ses joueurs. «On doit s'améliorer collectivement», a-t-il martelé.

D'autant que la déconvenue au Moustoir a également remis en lumière une dépendance à certains joueurs. A Neymar, auteur d’un doublé et seul parisien à surnager sur la pelouse lorientaise, mais aussi au gardien Keylor Navas, au capitaine Marquinhos et au métronome Marco Verratti, tous les trois absents lors du déplacement dans le Morbihan.

Et ces quatre «indispensables» feront défaut face aux Nîmois pour cause de blessures ou de suspension. De quoi donner des sueurs froides à Mauricio Pochettino, également privé d’Ander Herrera, Abdou Diallo et Juan Bernat. Même s’il ne veut pas se cacher derrière ça. «On a de grands joueurs dans notre effectif. Il ne faut pas trouver des excuses quand certains d’entre eux sont absents. Notre effectif est complet pour jouer toutes les compétitions», a affirmé Pochettino.

A commencer par la Ligue 1. Et pour mettre à nouveau la main sur le titre de champion de France, le PSG, 3e au classement à trois points de Lille et une longueur de Lyon, ne peut plus se permettre de lâcher des points en route pour ne se retrouver distancé. «Nous devons avoir une réaction et prendre les trois points», a lancé le coach parisien, qui demeure confiant. «On veut remporter la Ligue 1, c’est notre objectif prioritaire et il y a beaucoup de matchs encore pour le faire.» Et cela commence par faire la peau aux crocos.

