Open d’Australie : un cas de Covid-19, 500 personnes en isolement

Des centaines de joueurs et personnes accrédités pour l’Open d’Australie ont été placés à l’isolement mercredi après un cas positif au Covid-19 détecté parmi le personnel d’un hôtel.

Grosse alerte à Melbourne. Entre 500 et 600 personnes sont donc concernés et sont dans l’obligation de se retrouver isolés. En tant que cas contacts, ils devront évidemment passer d’urgence des tests pour connaître leur état. Les résultats des tests sont généralement rendus dans les 24 heures.

État d’urgence à Melbourne où il n’y avait plus eu 1 seul cas depuis 28 jours! L’open d’Australie, tout autant que les tournois qui se disputent cette semaine, sont bien évidemment en danger suivant la propagation ou non de cette saloperie de virus — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 3, 2021

«Ca pourrait avoir un impact sur le programme de demain (jeudi) des tournois préparatoires, mais à ce stade, ça n'a pas d'impact sur l'Open d'Australie en lui-même (qui doit débuter lundi), a indiqué le Premier ministre de l'Etat de Victoria Daniel Andrews. C’est un cas positif, il n'y a pas de raison de paniquer.»

Le dernier jour de travail au Grand Hyatt, un des trois hôtels de quarantaine de l'Open d'Australie, de la personne testée positive date du 29 janvier, a indiqué M. Andrews.

les matchs de jeudi annulés

L'Open d'Australie, retardé de trois semaines par rapport à ses dates initiales, a fini par obtenir le feu vert des autorités australiennes au prix de la mise en place d'un protocole sanitaire drastique.

L'ensemble des joueurs et des accrédités (staff, entourage, arbitres...) ont dû voyager vers l'île-continent, très largement débarrassée du virus, à bord d'une quinzaine d'avions spécialement affrétés par les organisateurs mi-janvier et s'y soumettre à une quatorzaine stricte à leur arrivée. Seules cinq heures de sortie quotidiennes, strictement minutées entre tennis, entraînement physique et repas, leur étaient autorisées.

