Vidéo : Mike Tyson continue d'impressionner avec sa vitesse à l'entraînement

Une nouvelle vidéo d’un entraînement de Mike Tyson fait le tour des réseaux sociaux. On y voit le boxeur de 54 ans vif comme à l’époque de sa carrière professionnelle.

«Iron Mike» est éternel. Après son retour parfait contre Roy Jones Jr en novembre dernier dans un combat exhibition, le légendaire boxeur américain continue d’impressionner son monde lors de ses entraînements.

Dans une dernière vidéo publiée sur son compte Instagram et relayée par plusieurs comptes, on aperçoit Mike Tyson, devant quelques fans présents, faire parler sa vitesse d’exécution.

.@MikeTyson’s speed and head movement at age 54 pic.twitter.com/ZbBcCTIkaM — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 2, 2021

Agé de 54 ans, il donne l’impression d’en avoir 25. Comme s’il préparait un championnat du monde des poids lourds comme à l’époque.

En même temps, Mike Tyson a confié dernièrement qu’il comptait poursuivre ses exhibitions cette année et souhaite affronter les anciennes gloires de la boxe comme Lennox Lewis et Evander Holyfield. D’ailleurs, le fameux troisième combat contre «The Real Deal» (après 1996 et 1997) est toujours en négociations. Espérons pour «Holy» qu'il se prépare tout aussi sérieusement que Tyson.

L'épisode du podcast l'Arène sur l'histoire de Mike Tyson

