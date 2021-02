Canal+ récupère l'ensemble des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2

Un accord a été trouvé avec la Ligue de football professionnel. Canal+ a récupéré, ce jeudi, l'ensemble des droits (matchs et magazine) de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison.

Au lendemain de l’accord concernant la diffusion du Classique OM-PSG dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe Canal+ ont donc annoncé un «accord global concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 2020-2021», peut-on lire sur le communiqué.

Retour de la @Ligue1UberEats et de la @Ligue2BKT à la maison jusqu’à la fin de la saison #canalaimelefoot — Maxime Saada (@maxsaada) February 4, 2021

«A partir de la 25e journée de Ligue 1 et de Ligue 2, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 et de huit des dix matchs de Ligue 2», détaille ainsi la LFP tout en précisant que Canal+ disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

Pour rappel, Canal+, qui diffusait déjà une rencontre le samedi (21h) et une le dimanche (17h), proposera dimanche à tous ses abonnés le 100e Classique de l’histoire entre l’OM et le PSG.

