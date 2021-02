JO de Tokyo : le président du comité d'organisation s'excuse pour ses propos sexistes mais ne démissionnera pas

Le président du Comité d’organisation des JO de Tokyo 2020 s'est excusé jeudi pour des propos sexistes qu'il a tenus la veille, mais a écarté l'idée de démissionner, malgré un flot de critiques au Japon.

«Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps, s'était plaint Yoshiro Mori, 83 ans, selon ses propos rapportés mercredi par le quotidien japonais Asahi. Si vous augmentez le nombre de membres exécutifs féminins, et que leur temps de parole n'est pas limité dans une certaine mesure, elles ont du mal à finir, ce qui est embêtant.»

«Les femmes ont l'esprit de compétition. Si l'une lève la main (pour intervenir, ndlr), les autres croient qu'elles doivent s'exprimer aussi. C'est pour ça que tout le monde finit par parler, a-t-il développé. Nous avons sept femmes au sein du comité d'organisation (des JO de Tokyo, ndlr), mais elles savent rester à leur place.»

Yoshiro Mori, the Tokyo Olympics committee president and a former Japanese prime minister, prompted outrage after he said women talked too much in meetings and should have their speaking time regulated.https://t.co/AhCIgPJgpj

