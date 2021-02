NBA : Omar Sy apporte son soutien à Rudy Gobert pour le All-Star Game

Alors que la NBA propose aux fans de désigner leurs joueurs préférés sur les réseaux sociaux pour participer au All-Star Game, Omar Sy est à l’origine d’une large vague de soutien à Rudy Gobert sur Twitter.

L’acteur, qui cartonne actuellement sur Netflix avec la série Lupin, tente par ce biais d’offrir une deuxième participation consécutive au match des étoiles qui pourrait se dérouler les 6 et 7 mars prochain à Atlanta (un accord est actuellement discuté entre la NBA et le syndicat des joueurs, ndlr) au pivot français qui évolue dans le club du Jazz d’Utah. Et le résultat est plus qu’encourageant puisque plus de 8.600 personnes ont retweeté le message d’Omar Sy, à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Retweetons tous pour envoyer notre @rudygobert27 national au #NBAAllStar



1 RT = 1 vote !!!



Let’s gooooo ! pic.twitter.com/Z8LWqX9PQh — Omar Sy (@OmarSy) February 2, 2021

La saison passée, Rudy Gobert, qui a été désigné deux fois défenseur de l’année de la NBA (2018 et 2019), et dont l’équipe affiche actuellement le meilleur bilan depuis le début de la saison, avait fait forte impression pour sa première sélection au All-Star Game avec 21 points inscrits (record de points d’un Français au All-Star Game) et 11 rebonds.

D’ici quelques jours, la NBA devrait dévoiler les premiers chiffres des votes pour le All-Star Game. Ce sera l’occasion de constater à quel point le soutien d’Omar Sy a pesé dans la balance, même si d’autres joueurs – tel que LeBron James, Anthony Davis ou Nikola Jokic – devraient vraisemblablement terminer devant lui. Rudy Gobert a toutefois une réelle chance d’être sélectionné dans la liste des 14 joueurs remplaçants (comme la saison passée) qui sera, elle, établie suite au vote des 30 coachs évoluant en NBA.

