All-Star Game : LeBron James n'est clairement pas emballé

L'ambiance n'est pas à la fête. LeBron James, champion NBA en titre avec ses Los Angeles Lakers, s'est clairement opposé à l'idée d'un All-Star Game qui doit avoir lieu à Atlanta le 7 mars prochain.

«Je n'ai aucune énergie, aucun intérêt pour un All-Star Game», a lâché le quadruple MVP en conférence de presse le 4 février. Et pour cause, LeBron James reproche à la Ligue de ne pas assez ménager ses joueurs. «Mes coéquipiers et moi avons eu une intersaison très courte, 71 jours. En entamant cette saison on nous a dit qu'il n'y aurait pas de All-Star Game, que nous aurions une pause sympa de 5 jours. (...) Finalement on nous balance un All-Star Game comme ça, et ça casse tout. C'est finalement comme un claque dans la figure», a-t-il expliqué, visiblement déçu.

« Malheureusement» pour lui, il ne fait aucun doute qu'il sera sélectionné pour y participer. La superstar est en tête des votes des supporters à l'ouest devant Stephen Curry et Nikola Jokic. Seul Kevin Durant, à l'est, fait mieux que lui à l'échelle de la Ligue. «J'y serai si je suis sélectionné. J'y serai physiquement, mais pas mentalement», a-t-il expliqué.

Un record en approche

Soucieux de respecter ses engagements, de ne pas décevoir les fans ou de ne pas froisser le syndicat des joueurs qui a négocié pour l'organisation de l'événement ? L'histoire ne le dit pas. Et sa colère est d'autant plus grande que le contexte sanitaire lui semble trop compliqué pour un tel rassemblement.

«On va ramener toute une ligue dans une ville qui n'est pas confinée ? De toute évidence, la pandémie n'a aucun rapport avec tout ça et quand il s'agit d'envisager ce week-end», regrette le joueur. Peut-être LeBron James retrouvera-t-il un petit peu le sourire lorsqu'il se rendra compte que cette 17e participation à un All-Star Game le rapproche du record de Kareem Abdul-Jabbar, à savoir 19. Entre-temps, si tout va bien, il pourrait égaliser avec Kobe Bryant en 2022, puisque la légende des Lakers décédée en 2020 totalise 18 participations.

