Football : la suite de la Ligue des Champions peut-elle être annulée ?

L’interdiction d’entrée en Allemagne du club anglais de Liverpool jette un froid sur le football européen, alors que les 8e de finale de la prestigieuse Ligue des Champions doivent débuter la semaine prochaine. Au point de remettre en cause la tenue de la fin de la compétition ?

Les Reds de Liverpool n’ont ainsi pas obtenu l’autorisation de se rendre à Leipzig pour la rencontre de C1 prévue le 16 février prochain. Il s'agit d'une conséquence de la décision des autorités allemandes d’interdire aux compagnies aériennes de transporter sur son territoire des personnes venant de zones touchées par des mutations du Covid-19, le Royaume-Uni en tête.

Et il n’y aura pas «de dérogation spéciale pour les sportifs professionnels» a tenu à préciser le ministère de l’Intérieur outre-Rhin. Leipzig doit donc trouver une solution rapide pour que la rencontre ait lieu, ou le club allemand s’exposera à une défaite sur tapis vert 3-0. La possibilité d’organiser le match sur terrain neutre, dans un autre pays, est évoquée.

Toutes les solutions envisagées

Plus généralement, ce sont l’ensemble des 16 équipes qui disputent les 8e de finale de la Ligue des Champions qui pourraient être concernées par de telles décisions. Trois clubs anglais y participent. En plus de Liverpool, on retrouvera en effet Manchester City et Chelsea. Mais auront-ils le droit de se rendre chez leurs adversaires respectifs, Mönchengladbach en… Allemagne, et Madrid en Espagne ?

Et qu’en sera-t-il pour le Paris Saint-Germain, qui doit jouer son match aller le 16 février à Barcelone ? Une décision de dernière minute pourrait-elle mettre en péril la tenue de la rencontre ? A terme, on pourrait donc voir resurgir le format d’une ville unique accueillant toutes les rencontres, comme c’était le cas la saison dernière à Lisbonne pour le «Final 8» de la plus renommée des compétitions de clubs européens. Mais un tel scénario paraît difficile à mettre en place.

D’une part, il faudrait que toutes les équipes se mettent en quarantaine à leur arrivée. D’autre part, le calendrier n’est pas idéal car il faudrait mettre en suspens les championnats nationaux, ou attendre la fin de la saison. Mais là encore, le début de l’Euro 2021 en juin serait prioritaire. C’est donc un véritable casse-tête qui pourrait attendre l’UEFA, qui est certainement déjà en train de plancher sur toutes les solutions possibles pour que puisse se tenir la fin de la Ligue des Champions.

A voir aussi