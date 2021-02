OM-PSG : un centième classique sous haute tension

Un classique entre l’OM et le PSG est toujours un match à part dans une saison. Encore plus quand il s’agit de la 100e confrontation entre les deux rivaux du championnat de France, qui se retrouveront, dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Et ce choc, diffusé sur Canal+ (à 21h) qui a récupéré l'ensemble des droits de la L1 jusqu'à la fin de la saison, revêt de nombreux enjeux aussi bien pour Marseille que pour Paris.

Le club olympien reçoit son meilleur ennemi dans un climat délétère. Qu’il semble loin le temps où les coéquipiers de Steve Mandanda s’étaient imposés à l’aller au Parc des Princes (0-1), mettant un terme à une série de 20 matchs sans la moindre victoire face aux Parisiens, et s'offrant le droit de rêver à se mêler à la lutte pour le titre.

Depuis près de deux mois, ils sont empêtrés dans une crise profonde entre résultats en berne (une victoire en 10 matchs), tensions dans le vestiaire, colère des supporters, qui réclament le départ du président Jacques-Henri Eyraud, et mise à pied de l'entraineur André Villas-Boas, après ses critiques envers la direction marseillaise.

Alors que Jorge Sampaoli a été sondé pour succéder au Portugais, l’inconnue demeure sur l’identité du futur entraîneur et, comme à Lens en milieu de semaine (2-2), il est fort probable que Nasser Larguet, directeur du centre de formation, soit à nouveau parachuté sur le banc.

Sous sa houlette, les Phocéens, loin d’être pertubés par les événements qui ont secoué leur club, ont montré un visage plutôt cohérent, même s’ils ont dû se contenter du match nul après avoir mené de deux buts à la pause. Une pas si mauvaise affaire, mais trop léger pour faire retomber la tension. Et dans ce contexte houleux et instable, seule une victoire pourrait ramener un semblant de sérénité sur la Canebière, et remettre à flot une équipe phocéenne à la dérive.

Mais Paris ne l’entend sûrement pas de cette oreille. Malgré son succès, mi-janvier, au Trophée des champions (2-1), le champion de France n’a toujours pas digéré la défaite à l’aller au terme d’une rencontre heurtée et marquée par cinq cartons rouges, ainsi que des accusations d’injures raciste et homophobe.

Et il se verrait sûrement bien enfoncer un peu plus son rival tout en réaffirmant sa suprématie (le club comptabilise en effet 45 victoires pour 34 défaites et 20 matchs nuls face à l'OM, avant cette 100eme qu'on espère historique). Il sera aussi question pour les Parisiens, qui comptent trois longueurs de retard sur Lille et deux sur Lyon au classement, de ne pas lâcher à nouveau des points qui pourraient se révéler fatals dans la course au titre.

Mais pour éviter une déconvenue, le PSG version Mauricio Pochettino devra passer la vitesse supérieure. Après son «accident» à Lorient (3-2), les hommes de l’entraîneur argentin se sont repris face à la lanterne rouge Nîmes (3-0) sans être forcément convaincant dans le jeu.

Ce qui est souvent le cas cette saison pour des Parisiens qui peinent à afficher une vraie force collective. «Nous n’avons pas joué deux mi-temps au même niveau d’intensité», a regretté l’ancien coach de Tottenham, qui a tenté d’avancer une explication. «Les joueurs avaient peut-être un peu déjà la tête au classique de dimanche». A eux de ne pas faire mentir leur entraîneur.

