Tournoi des 6 Nations : est-ce la bonne année du XV de France ?

Deuxième et prometteur lors du Tournoi des 6 nations 2020, le XV de France, qui entame la compétition samedi en Italie, a les moyens de l’emporter cette année.

Révélation de la dernière édition, la formation tricolore dont c’était la première année de Fabien Galthié au poste de manager, est en effet remplie d’ambition. Alors que l’an dernier, l’objectif était de «remporter des matchs», désormais le mot d’ordre est clair : «gagner le Tournoi».

L’objectif de ces Bleus, qui ont gagné 4 matchs sur 5 lors du 6 Nations 2020 dont un contre l’Angleterre, est de reconquérir le titre pour la première fois depuis 2010.

2023 dans les têtes

«On cherche à faire évoluer notre projet en fonction des objectifs qu’on s’est fixé : avoir une équipe qui gagne. Nous voulons donc gagner», a d’ailleurs indiqué Fabien Galthié lors de l’annonce de son XV de départ jeudi.

Et malgré les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19 et l’hécatombe de blessures survenue ces dernières semaines (Romain Ntamack, Thomas Ramos, Baptiste Couilloud entre autres), les Tricolores, qui se sont préparés à Nice depuis le début de semaine, sont prêts à en découdre dans une édition où ils enchaîneront, après leur rencontre en Italie, avec un déplacement en Irlande (ils recevront ensuite l’Ecosse, iront en Angleterre et termineront avec la réception des Gallois).

Et avec la Coupe du monde 2023 organisée sur son sol, qui s’approche à grandes enjambées, le XV de France espère continuer sa montée en puissance. A démontrer samedi (15h15) à Rome contre une Squadra Azzura qui ne l’a plus battu depuis février 2013.

