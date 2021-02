F1 : Un accord enfin trouvé entre Mercedes et Lewis Hamilton, qui conserve son salaire astronomique

Lewis Hamilton sera bien au départ de la nouvelle saison de Formule 1 au volant d’une Mercedes. En fin de contrat, le septuple champion du monde a trouvé un accord pour prolonger avec l’écurie allemande, selon F1-insider. Il ne manque plus que l’officialisation, qui pourrait intervenir dans la semaine.

Les discussions autour de ce nouveau bail ont été âpres et intenses. Elles ont longtemps buté sur la durée et les émoluments réclamés par le pilote britannique. Et à un peu moins de deux mois avant le début de la saison à Bahreïn (28 mars), Lewis Hamilton et Mercedes sont parvenus à trouver un terrain d’entente.

Le champion du monde en titre va signer un contrat d’un an avec une deuxième saison en option, qui sera automatique s’il ne met pas un terme à sa carrière. Concernant son salaire, Hamilton aurait au départ demandé à percevoir près de 70 millions d’euros par saison. A savoir son salaire ainsi qu’un bonus de 10% de la manne financière remportée par Mercedes selon les résultats sportifs.

A titre d’exemple, en 2020, la firme allemande a touché près de 145 millions d’euros. Hamilton aurait ainsi reçu 14,5 millions d’euros avec ce bonus. Mais finalement, il touchera 40 millions d’euros par an. Un montant identique à celui qu’il touchait jusqu’à maintenant et qui fait de lui le pilote le mieux payé du paddock. En contrepartie, il a obtenu la possibilité de mettre deux sponsors personnels de son choix sur son casque et sa combinaison. Un moyen d’obtenir des revenus supplémentaires.

A 36 ans, Lewis Hamilton, ou plutôt «Sir Lewis Hamilton» puisqu’il est entré dans le cercle très fermé des sportifs anoblis par la reine Elisabeth II, va tenter de décrocher une 8e couronne mondiale pour détenir seul le record de titres qu’il partage avec Michael Schumacher depuis son sacre en fin de saison dernière.

A voir aussi