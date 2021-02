L'ancien coach du PSG Thomas Tuchel se sent «vraiment le bienvenu» à Chelsea

Débarqué du PSG à la veille de Noel, Thomas Tuchel retrouve des couleurs. Après son succès sur le terrain de Tottenham (1-0), jeudi soir lors de la 22e journée de Premier League, Chelsea s'est bien relancé dans la course à la prochaine Ligue des Champions.

«Nous sommes très heureux du résultat. C'était un match difficile contre un adversaire fort, mais nous avons bien joué et bien contrôlé le jeu», avait réagi l'entraîneur allemand.

Learning the Tuchel way... Here's our progress so far!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 6, 2021