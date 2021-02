Ligue des champions : Liverpool interdit de se rendre en Allemagne, son 8e de finale aller contre Leipzig organisé à Budapest

Alors que Liverpool a été interdit d’entrer en Allemagne pour disputer le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Leipzig le 16 février en raison des restrictions liées à la pandémie, la rencontre se jouera à Budapest (Hongrie), a indiqué ce dimanche l'UEFA.

«L’UEFA peut confirmer que le match des 8es de finale de la Ligue des champions entre Leipzig et Liverpool aura lieu à la Puskas Arena à Budapest», a écrit l’instance européenne dans un communiqué. Le coup d’envoi du match sera donné à 21h. Le match retour se déroulera, lui, à Liverpool le 10 mars.

L’Allemagne a interdit aux compagnies aériennes de transporter vers le territoire allemand des personnes en provenance de zones touchées par des mutations du coronavirus, à l’exception des citoyens allemands ou des personnes résidant en Allemagne.

Cette réglementation court officiellement jusqu'au 17 février au moins et concerne au premier chef la Grande-Bretagne où un variant du coronavirus, estimé beaucoup plus contagieux, est très répandu et elle ne prévoit pas «de dérogation spéciale pour les sportifs professionnels», a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère de l'Intérieur.

En conséquence, «le club de Leipzig a été averti que les événements prévus ne rentraient pas dans les dérogations existantes», a-t-elle ajouté. La veille, le club saxon avait indiqué avoir demandé aux autorités allemandes d'accorder à Liverpool une telle dérogation pour que l'équipe puisse venir sur le sol allemand.

Si la mesure était prolongée au-delà du 17 février, un autre duel de Ligue des champions entre un club allemand et un club anglais pourrait être concerné : Manchester City doit se déplacer le 24 février sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. La formation allemande a déjà fait savoir qu’elle avait fait une demande au club danois de FC Midtjylland pour organiser ce 8e de finale aller sur son stade.

A voir aussi