Open d’Australie : vers un forfait de Rafael Nadal ?

Un doute plane sur sa participation. A deux jours de son entrée en lice à l’Open d’Australie, contre le Serbe Laslo Djere, Rafael Nadal souffre du bas du dos et pourrait être contraint de renoncer au premier Grand Chelem de la saison.

Depuis près de deux semaines, l’Espagnol ressent une gêne et ne peut s’exprimer pleinement sur le court, notamment au service. «J’ai commencé à ressentir des douleurs à Adelaïde (où il a passé ses 14 jours de quarantaine) après le premier entraînement. Au début, ce n’était qu’un muscle un peu fatigué, mais ensuite les douleurs se sont accrues. Le muscle est plus raide que d’habitude», a-t-il expliqué en conférence de presse. Et d’ajouter : «Il m’est difficile de jouer librement».

Cette douleur a contraint le numéro 2 mondial à ne pas participer à l’ATP Cup la semaine dernière avec l’Espagne pour se préserver. Et s’il demeure inquiet par cette blessure «qui dure», Rafael Nadal met tout en œuvre pour éviter un forfait. «Je fais tout ce que je peux pour être prêt. Mon physio est là, les docteurs font tout pour m’aider», a assuré le Majorquin, qui garde espoir tout en émettant des doutes sur son physique. «Je ne me dis pas que je ne jouerai pas. Mais la question est ‘dans quel état vais-je débuter le tournoi ?’», a-t-il lancé.

Alors qu’à Melbourne, il vise un 21e titre du Grand Chelem, pour détenir seul le record de sacres en Majeur devant Roger Federer, il est déçu par la tournure des événements, lui qui avait débarqué en Australie avec le plein de détermination et en pleine possession de ses moyens.

«Je me suis bien entraîné, pendant de nombreuses semaines, et je suis déçu de ce qui s’est passé ces quinze derniers jours. Toutes les sensations positives que j’avais il y a encore deux semaines et demie ont un peu disparu, parce que je n’ai plus pu m’entraîner comme il fallait», a-t-il regretté.

C’est désormais une course contre-la-montre dans laquelle est engagé Rafael Nadal à moins de 48 heures de ses débuts à Melbourne. Et s'il venait à pouvoir s'aligner, ce ne serait pas la première fois qu’il entame un tournoi diminué, sans que cela l’empêche d’être sacré à la fin.

