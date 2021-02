Premier League : Manchester City frappe un grand coup à Liverpool (1-4)

Manchester City est allé s'imposer à Liverpool (1-4), dimanche lors de la 23e journée de Premier League. Les Citizens comptent dix points d'avance sur les Reds champions en titre et seulement 4es, avec un match en moins.

Les hommes de Pep Guardiola ont infligé aux champions en titre leur troisième défaite de rang à domicile. Le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan a raté un penalty lors du premier acte avant d'inscrire un doublé (1-0, 49e, puis 2-1, 73e). Liverpool a aussi été "trahi" par son gardien Alisson, qui revenait de blessure et était incertain pour ce match au sommet. Auteur de plusieurs erreurs incroyables dans le jeu au pied, il a été à l'origine du deuxième but de Gündogan et de celui de Raheem Sterling (3-1, 76e).

«Au bout du compte quand on perd 4-1, c'est que ce n'est pas votre jour, mais une bonne partie du match a été très bon de la part de mon équipe (...), a avoué Jurgen Klopp. En première période on a joué un très bon football et on était vraiment bien dans le match. Au début de la seconde période, ils ont changé un peu de système, en 4-4-2, et (...) on leur a offert le premier but en leur laissant trop d'opportunités. On a égalisé et on pensait à ce moment-là que le match pouvait encore basculer en notre faveur et on a fait deux énormes erreurs (par le gardien Alisson), c'est clair, tout le monde les a vues. Et à 3-1, à ce niveau, c'est dur à encaisser. Donc la plupart du temps, la performance a été bonne, vraiment bonne, de haut niveau. Si on avait joué comme dans ces moments-là, on ne serait pas 10 points derrière City ce soir. Les erreurs qu'on a faites, contre une équipe normale, c'est une mauvaise chose, contre une équipe contre City, elles sont fatales.»

Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola, qui ne l'avaient jamais emporté à Anfield Road, prennent 5 longueurs d'avance sur leur dauphin, Manchester United, accroché samedi par Everton (3-3), mais surtout 10 points sur les Reds (4e), alors qu'ils ont un match en moins que ces deux équipes.

«On a très bien démarré, avec beaucoup de passes, parce qu'on ne peut pas jouer comme eux jouent, avec des transitions rapides, s’est réjoui Pep Guardiola. On doit jouer à un rythme plus lent, en se faisant encore plus de passes que d'habitude. Ils sont les meilleurs du monde dans le jeu de transition, avec (Manchester) United, mais ils ont plus d'années de pratique collective. Après 15-20 minutes, on a eu plus de mal à contrôler la largeur, avec Robertson et Alexander-Arnold, on a ajusté un peu notre disposition à cause de cela en seconde période et la qualité des joueurs a fait le reste.»

