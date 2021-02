F1 : Lewis Hamilton prolonge officiellement avec Mercedes pour une saison

Lewis Hamilton et Mercedes vont poursuivre leur route ensemble. En fin de contrat, le septuple champion du monde de Formule 1 a officiellement prolongé, ce lundi, avec l’écurie allemande pour une saison.

La fin d’un long du suspense. Au terme de longues semaines de discussions et de négociations, le Britannique et Mercedes ont fini par trouver un terrain d’entente pour parvenir à cette prolongation qui commençait à se faire attendre. A 36 ans, le champion du monde en titre sera donc bien au départ du Grand Prix de Bahreïn, le 28 mars prochain, au volant d’une Flèche d’Argent pour la 9e saison consécutive.

«Je suis excité à l’idée de débuter ma neuvième saison avec tous mes coéquipiers chez Mercedes. Notre équipe a accompli des choses incroyables et nous avons hâte de construire les succès du futur. Nous allons aussi continuer à progresser, sur et en dehors de la piste», a-t-il confié dans un communiqué avec une envie toujours intacte.

Cette prolongation est accompagnée par le le lancement d’une «fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport». «Je suis tout aussi déterminé à poursuivre le chemin que nous avons commencé à prendre pour rendre le sport automobile plus diversifié pour les générations futures et je suis reconnaissant à Mercedes de m'avoir apporté un soutien inconditionnel dans mon combat pour aborder cette question», a ajouté Hamilton, engagé dans la lutte anti-racisme, mais aussi dans la défense de l'environnement.

Avec ce nouveau contrat, il devrait percevoir le même salaire, à savoir 40 millions d’euros. Des émoluments identiques à ceux qu’ils touchaient jusqu’à maintenant et qui font de lui le pilote le mieux payé du paddock.

En huit saisons avec Mercedes, il a décroché pas moins de 74 victoires, 6 titres mondiaux, 72 poles et 116 podiums. Et après avoir égaler le mythique record du nombre de titres de Michael Schumacher, Sir Lewis Hamilton, qui a été anobli par la reine Elisabeth II, va tenter de décrocher un 8e sacre pour entre encore un peu plus dans la légende de la catégorie reine du sport automobile. Avant que la question de son avenir ne revienne à nouveau sur le tapis…

