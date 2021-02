Mondiaux de ski : Pinturault, Worley, Noël… quelles chances de médailles pour les Français ?

Les Mondiaux de ski 2021 commencent ce lundi du côté de Cortina d’Ampezzo. Emmenée par Tessa Worley, Alexis Pinturault ou encore Clément Noël, l’équipe de France sera très ambitieuse. Mais le combiné femmes ne se déroulera pas aujourd'hui à cause de chutes de neige persistantes sur la station des Dolomites, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

«Des informations à propos d'une reprogrammation suivront», indique la FIS, alors que le programme de la course (un super-G puis un slalom normalement) avait été inversé dès le dimanche à cause de la météo.

La FIS et les organisateurs doivent désormais trouver de la place dans le calendrier pour la course. Mardi, les super-G hommes et femmes sont déjà programmés, et mercredi le combiné hommes, jour où les prévisions météo sont très mauvaises. Un mélange de pluie, de neige et de brouillard règne sur Cortina d'Ampezzo depuis dimanche, où les températures sont légèrement positives.

Alexis Pinturault

C’est évidemment la plus grande chance de médaille de ces Mondiaux côté tricolore. Leader de la Coupe du monde de ski alpin, le skieur de Courchevel en est à deux victoires cette saison. Le champion du monde en titre du super-combiné sera en lice sur trois courses normalement : géant, slalom et super-combiné.

Tessa Worley

Avec une première victoire il y a deux semaines, Tessa Worley se présentera en forme aux Mondiax de Cortina d’Ampezzo. Elle sera en lice sur le géant et le slalom et fera évidemment partie des favorites aux côtés de Petra Vlohva et Mikaela Shiffrin.

Clément Noël

Va-t-il succéder à Jean-Baptiste Grange, champion du monde 2011 et 2015 et Marcel Hirscher, titré en 2013, 2017 et 2019 ? Clément Noël sera en tout cas l’un des hommes à suivre sur le slalom aux côtés de son compatriote Alexis Pinturault mais également Marco Schwarz, Ramon Zenhäusern et Manuel Feller.

La sélection française

Femmes : Doriane Escané, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Tifany Roux, Nastasia Noens et Tessa Worley.

Hommes : Nils Allègre, Matthieu Bailet, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Thibaut Favrot, Jean-Baptiste Grange, Victor Muffat-Jandet, Maxence Muzaton, Clément Noël et Alexis Pinturault.

