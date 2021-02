Coupe de France : Louhans-Cuiseaux oublie un joueur sur une aire d’autoroute

Louhans-Cuiseaux risque de se souvenir longtemps de son déplacement à Belfort. Et pas seulement parce que le club bourguignon s’est qualifié, dimanche, lors du 7e tour de la Coupe de France. Avant la rencontre, le pensionnaire de National 2 a oublié l’un de ses joueurs sur une aire d’autoroute, a rapporté l’Est Républicain.

Après plus de heures de route, les dirigeants, le staff et l’effectif de Louhans-Cuiseaux, répartis dans deux mini-bus, se sont arrêtés sur l’aire Besançon-Marchaux, dans le Doubs, pour prendre une pause. Chacun a fait ses petites affaires de son coté avant de reprendre la route trente minutes plus tard en direction du stade Serzian à Belfort.

Tout le monde a repris place dans les véhicules, sauf Thierry Njoah Eboa. Et personne n’a remarqué que le défenseur manquait à l’appel. Ce n’est qu’une fois arrivé surplace que le club louhanais s’est aperçu qu’il n’était pas présent avec le reste du groupe. Une voiture a dû être dépêchée pour faire les 100 kilomètres dans le sens inverse et récupérer le joueur, qui devait être titulaire pour la rencontre.

Mais tout s’est bien terminé pour Louhans-Cuiseaux et Thierry Njoah Eboa. Le club a décroché sa qualification et le latéral droit a pu faire son entrée en jeu à trente minutes de la fin de la rencontre. Et au prochain tour, les joueurs de Frédéric Jay, passé notamment par Auxerre ou encore Rennes, recevront le club essonnien de Fleury 91. Au moins, personne ne pourra cette fois être oublié.

