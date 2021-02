PSG : Angel Di Maria forfait pour le 8e de finale aller à Barcelone

Gros coup dur pour le PSG. Touché à la cuisse droite, dimanche, lors de la victoire du club de la capitale à Marseille (0-2), Angel Di Maria est forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi prochain, à Barcelone.

L’attaquant argentin était sorti après seulement un quart d'heure de jeu sur la pelouse du stade Vélodrome. Et sa déception au moment de céder sa place à Pablo Sarabia laissait peu de place au doute sur ses chances de faire le voyage en Catalogne. Les examens cliniques et radiologiques effectués par l’international argentin, victime d’une «lésion du droit fémoral de la cuisse droite», ont entériné son absence.

«Angel ne va pas pouvoir être là contre Barcelone», a déclaré, ce mardi, Mauricio Pochettino, à la veille du déplacement à Caen en 32e de finale de la Coupe de France. Une nouvelle évaluation sera faite la semaine prochaine pour préciser la durée de son indisponibilité.

Relégué sur le banc en fin d’année par Thomas Tuchel, l’Argentin avait retrouvé des couleurs ses dernières semaines et donnait l'impression de monter en puissance. Titulaire sur l’aile droite de l’attaque parisienne à chaque rencontre depuis l’arrivée de «Poche», il a inscrit un but et délivré trois passes décisives lors des quatre dernières rencontres de Championnat.

Son forfait pourrait donc s’avérer préjudiciable pour le champion de France. «Angel est un joueur important pour nous, mais nous avons une effectif large, avec des joueurs qui peuvent nous faire gagner des matchs», a assuré Pochettino.

Plusieurs options s’offrent à lui. Remplacer Di Maria poste pour poste par Sarabia comme face à l’OM ou décaler Neymar ou Kylian Mbappé sur l’aile droite. «Notre stratégie dépend du match. Nous avons plusieurs alternatives. Le football, ce n’est pas des maths, untel remplace untel», a-t-il confié alors qu'il était interrogé sur les différentes options disponibles.

Il lui reste seulement deux matchs, avec le déplacement à Caen, puis la réception samedi de Nice en Ligue 1, pour trouver la meilleure.

A voir aussi