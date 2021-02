Coupe de France : Le PSG s’en sort à Caen (0-1), Neymar est sorti touché

A six jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions à Barcelone, le PSG a assuré le strict minimum pour décrocher sa qualification, ce mercredi, sur la pelouse de Caen en 32e de finale de la Coupe de France. Mais le club de la capitale pourrait avoir perdu Neymar, touché aux adducteurs.

A l’heure de jeu, le Brésilien n’a même pas pris la peine d’attendre un arrêt de jeu. Après un nouveau duel avec le Caennais Steeve Yago, le n°10 parisien, capitaine d'un soir, a filé directement au vestiaire, jetant son brassard à terre et se tenant surtout l’adducteur gauche. Une attitude qui laisse craindre le pire à moins d’une semaine des retrouvailles tant attendues avec le Barça.

Connaissant son passé et celui de Paris avant les grands rendez-vous européens, sa titularisation aurait pu paraître surprenante. Mais Mauricio Pochettino souhaitait sûrement lui donner du temps de jeu et du rythme après avoir été suspendu contre Nîmes et n'être entré en jeu qu’une vingtaine de minutes, dimanche dernier, à Marseille (0-2).

Désormais, son état de santé va rythmer les prochains jours du champion de France, alors qu'il a quitté le stade d'Ornano en boitant très bas et en éprouvant même des difficultés à monter des escaliers. Et si sa blessure venait à se confirmer, il s’agirait d’un nouveau coup dur pour le club de la capitale, qui sera déjà privé d’Angel Di Maria en Catalogne. L’Argentin s’est blessé à la cuisse droite en début de rencontre face aux Marseillais.

Dix minutes avant sa sortie, Neymar avait été décisif et débloqué la situation. Après un débordement sur le côté gauche, il avait centré fort à destination de Moïse Kean, qui a conclu d'un plat du pied droit (49e). L’attaquant italien a eu l’opportunité de doubler la mise quelques instants plus tard, sur une ouverture lumineuse de Leandro Paredes, mais il a buté sur Sullivan Péan permettant au club normand de continuer d’y croire.

Le pensionnaire de Ligue 2 a même eu une balle d’égalisation en fin de match, mais la tentative de Caleb Zady Sery a frôlé le montant gauche de Sergio Rico. Le PSG s’en est finalement sorti tant bien que mal au terme d’une nouvelle prestation décevant et sans grands enseignements pour Mauricio Pochettino, qui avait procédé à une large revue d’effectif dans son équipe de départ. Lui et ses joueurs ont une dernière répétition avant Barcelone avec la réception, samedi, de Nice en Ligue 1. Avec ou sans Neymar ?

A voir aussi