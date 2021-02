Coupe de France : l'OM retrouve le sourire à Auxerre (0-2)

L'OM s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en allant s'imposer, mercredi, à Auxerre (0-2) grâce à des buts de Dario Benedetto et Ahmadou Bamba Dieng.

Sevrés de victoire depuis le 6 janvier, secoués en interne avec la démission d’André Villas-Boas et la colère de ses supporters, les Marseillais ont réussi à se refaire la cerise à l’Abbé-Deschamps. S’ils n’ont pas été parfaits, les hommes de Nasser Larguet repartent de Bourgogne avec le devoir accompli et une accalmie.

Après sept matchs sans gagner (deux matchs nuls et cinq défaites), l'actuel neuvième de Ligue 1 a vu Dario Benedetto, en panne de buts depuis le 16 janvier, ouvrir le score de la tête (56e) avant que l’espoir sénégalais Ahmadou Bamba Dieng, arrivé il y a quelques mois au centre de formation de l’OM, inscrire son tout premier but lors de son premier match dans le temps additionnel.

Il faudra désormais confirmer en championnat. Et ce, dès dimanche à Bordeaux (éliminé par Toulouse dans le même temps) où Marseille n’a plus gagné depuis plus de 40 ans.

A voir aussi