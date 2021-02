FC Nantes : Raymond Domenech limogé

Raymond Domenech et le FC Nantes, c'est terminé. L'ancien sélectionneur des Bleus a été limogé mercredi, rapporte l'AFP.

7 petits matchs et pui s'en va. Le club canari a donc décidé de se séparer du technicien de 69 ans après seulement sept matchs à la tête de son équipe, selon une source proche de la formation nantaise. Une annonce effectuée pendant la rencontre de Coupe de France contre Lens. Lui n'était pas sur le banc car il a été placé à l'isolement après un test positif au Covid-19 lundi, malgré un autre test négatif mardi.

Actuellement 18e de Ligue 1, le FC Nantes, qui n’a plus connu la victoire depuis le 8 novembre, n’a gagné aucune rencontre avec l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais, qui avait succédé à Christian Gourcuff fin décembre, à sa tête. Son bilan est de 4 nuls, 3 défaites.

«Si vous pensez que je risque d'abandonner, la réponse est claire, c'est non, avait-il affirmé mardi en conférence de presse. (Avec Waldemar Kita, le président du FCN) On ne discute pas de ça, on discute de l'équipe, de ce qu'on peut faire pour améliorer le groupe. Céder à la panique générale, ce n'est pas dans ma nature.»

Selon plusieurs rumeurs, Antoine Kombouaré pourrait succéder à Raymond Domenech.

