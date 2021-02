Gaël Monfils ému par les messages de soutien

Gaël Monfils a posté un message très touchant pour remercier le public et ses proches des nombreux soutiens reçus après ses larmes lundi.

Eliminé au 1er tour de l’Open d’Australie, le Parisien avait ému la planète après une conférence de presse lors de laquelle il avait confié être au fond du trou en ce moment sportivement. «Je demande un peu de clémence. Quand le mec est à terre, il ne faut pas trop le shooter, avait-il lancé. J’aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini mais je suis dedans… Quand tu viens en conférence de presse, tu te sens jugé. Ouais, j’ai beaucoup perdu… Ça me fait mal car je bosse comme un boucher mais ça ne passe pas.»

Gaël Monfils a alors reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Et il a tenu à remercier toutes les personnes par un post mis en ligne ce mercredi sur son compte Twitter.

«J'ai été surpris par le nombre de messages de soutien que j'ai reçus de ma famille, de ma petite amie Elina, de mes amis, de mon équipe, de mon agent, de mes sponsors et des nombreux fans qui m'ont toujours soutenu dans ce voyage. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien continu malgré les hauts et les bas. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une période facile, mais je suis convaincu que je vais rebondir dans un proche avenir», a-t-il ainsi posté sur son compte.

