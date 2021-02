Prison, Covid-19, JO 2024… les confessions d’Earvin Ngapeth

Earvin Ngapeth s’est confié mercredi sur de nombreux sujets. Le joueur de l’équipe de France de volley-ball est notamment revenu sur sa nuit en prison au Brésil.

Sa parole est rare alors quand il s’exprime, c’est forcément un événement. Le réceptionneur-attaquant du Zénit Kazan s’est longuement confié à L’Equipe pour revenir sur plusieurs dossiers le concernant. Et évidemment le premier est celui de son passage en cellule brésilienne en décembre 2019 pour harcèlement sexuel présumé après une attitude inappropriée envers une femme en boîte de nuit.

«Le retentissement dans les médias a été... disproportionné, a-t-il confié. Ce qui m'a saoulé et blessé, c'est qu'on m'a prêté des mots que je n'ai jamais prononcés. Non, je n'ai jamais dit que mettre la main aux fesses d'une femme en France, c'était autorisé ou que cela se faisait ! Ce sont des conneries, ça ! Alors, quand j'ai lu dans les journaux, ‘Ngapeth harceleur sexuel’, cela m'a révulsé. J'ai payé cher pour ce qui s'est passé ce soir-là. Le geste n'est pas beau, il est carrément déplacé même. Il ne correspond pas à mon éducation. Après l'arrestation et la garde à vue, j'ai même passé une nuit en prison, avec des droits-communs. Je pense que c'était largement suffisant, il suffit de regarder la vidéo pour se faire une opinion. Bref, passons à autre chose.» Après ça, Earvin Ngapeth avait décidé de rester silencieux.

Celui qui fêtera ses 30 ans ce vendredi est aussi revenu sur son test positif au Covid-19. «Je ne suis jamais malade d'habitude mais là, pendant deux jours, j'étais KO, j'avais de la fièvre et j'ai également perdu le goût et l'odorat, raconte la star des Bleus. A Kazan, ils m'ont isolé de suite, j'ai passé quinze jours à l'hôpital à ne voir personne. J'étais le patient zéro au Tatarstan et cela a fait beaucoup de bruit là-bas. Le championnat russe s'est même arrêté. Mais je ne me suis jamais senti en danger.»

Désormais remis, Earvin Ngapeth est focalisé sur le sportif et est rempli d’ambitions. D’abord, la Ligue des champions qu’il espère remporter pour la première fois en fin de saison avec Kazan. Puis il devrait prendre la direction de l’Italie et retourner à Modène où il y a évolué entre 2014 et 2018.

«Disons que c'est presque bon, révèle-t-il. Mais ce n'est pas encore fait. Il y a des choses sur la table et c'est en bonne voie pour que je revienne en Italie, où il y a un projet solide intéressant et basé autour de l'idée de la reconquête. Me rapprocher de la France pourrait me permettre de répondre plus favorablement aux sollicitations de Paris 2024.»

Car en effet, son ultime défi sera les Jeux olympiques de 2024 dans la capitale française. «J'aurai 33 ans et, oui, les JO de Paris constituent le très gros objectif de ma fin de carrière, lâche Ngapeth. Il n'est pas question que je parte avant d'avoir décroché une médaille olympique, voire deux ! J'ai toujours envie de m'incruster encore davantage et de marquer l'histoire avec les Bleus.»

A voir aussi