«La tristesse est grande» : Neymar réagit à son forfait face à Barcelone en Ligue des champions

Le verdict tant redouté est tombé. Touché à l’adducteur gauche, mercredi soir, à Caen, Neymar est forfait pour le déplacement du PSG à Barcelone, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mais également incertain pour le match retour (10 mars). Et le Brésilien n’a pu cacher sa peine.

La mine défaite et le regard noir, le n°10 parisien avait quitté le stade Michel d’Ornano sans dire un mot. Il est finalement sorti du silence avec un long message publié son compte Instagram, quelques minutes seulement après le communiqué du club de la capitale annonçant sa lésion du long adducteur gauche et son indisponibilité.

«La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constantes. Encore une fois, je vais m’arrêter pour un temps de faire ce que j’aime le plus dans ma vie qui est de jouer au football», a-t-il regretté, alors qu'il devrait être éloigné des terrains pendant au moins quatre semaines rendant également incertaine sa présence pour le match retour au Parc des Princes (10 mars).

Neymar est ensuite revenu sur son style souvent critiqué, et réguliérement à l'origine de ses blessures à répétition. «Parfois, je me sens incommodé par mon style de jeu, parce que je dribble et que je finis par me faire attraper constamment. Je ne sais pas si le problème c’est moi ou ce que je fais sur le terrain», a-t-il ajouté avant d'adresser un message à ses détracteurs.

«Ça me rend tellement triste d’entendre un joueur, un entraîneur, un commentateur ou autres dire «il doit prendre», «il tombe tout le temps», «c’est une pleureuse», «c’est un enfant gâté» etc… Franchement ça m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je vais le supporter, moi, je veux juste être heureux en jouant au football. Rien de plus.» Ses paroles seront-elles entendues ?

