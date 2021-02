MMA : Julija Pajic, la combattante qui avait battu un homme, va tenter de gagner un million de dollars

Julija Pajic, connue pour être la combattante de MMA à avoir battu un homme il y a quelques mois, va prochainement participer à la Professional Fighters League pour tenter de remporter un million de dollars.

Avec trois victoires en autant de combats dans les octogones, la Serbe, âgée de 23 ans, est déjà considérée comme l’une des meilleurs espoirs des Mixed Martials Arts. Elle s’était faite connaître il y a quelques mois en dominant un homme lors d’un combat d'exhibition auquel elle s'est inscrite en ligne. «À l'époque, je me suis dit: ‘C'est génial, ce sera intéressant’, a-t-elle expliqué au Sun. J'ai mis mon email et les gens voulaient se battre pour moi. J'étais content, mais je n'ai pas choisi l'adversaire.»

«Je voulais juste me battre contre un homme parce que toute ma vie ça a été un rêve peu importe qui entre dans la cage, je voulais montrer que je pouvais aussi combattre un homme», avait-elle expliqué après sa victoire contre le dénommé Stefan Scholz.

Née en Allemagne, celle qui s’entraîne en Croatie et vit au Monténégro, va donc pouvoir confirmer tout son talent dans l’une des prestigieuses ligues : la PFL (Professional Fighters League) en avril prochain. Ce tournoi possède un format «Quarts de finale, demi-finales et finale» et le vainqueur remporte le fameux «million».

En plus de montrer ses capacités, Julija Pajic aura même la possibilité de remporter le prix d’un million de dollars. Et elle sait déjà ce qu’elle en fera. «J'aiderais les gens, par exemple qui sont malades ou qui ont une santé mentale, a-t-il expliqué. Je veux aussi donner de l'argent à ma mère. Elle a payé toute ma formation. Et grâce à elle, je suis là où je suis maintenant ; je veux la lui rendre. Je suis sûre que cela aiderait ma grand-mère au Monténégro, car ils n'ont pas grand-chose là-bas.»

A la Professional Fighters League, Julija Pajic retrouvera Kayla Harrison, double championne olympique de judo (Londres et Rio en -78 Kg). Les autres femmes présentes : Cindy Dandois, Genah Fabian, Olena Kolesnyk, Larissa Pacheco, Laura Sanchez et Mariana Morais.

