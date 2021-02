PSG : Neymar forfait à Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions

Son départ du stade Michel d’Ornano laissait craindre le pire. Touché à l’adducteur gauche, Neymar avait quitté l’enceinte caennaise, mercredi soir, en boitant bas et peinant à monter les marches d’un escalier menant à la sortie. Et les examens effectués, ce jeudi, ont acté son forfait pour le déplacement du PSG à Barcelone, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, tout en compromettant sa présence pour le match retour (10 mars).

Depuis le tirage au sort mi-décembre, Neymar se languissait de retrouver, mardi soir, son ancien club, qu’il avait quitté pour le montant record de 222 millions d’euros à l’été 2017. Mais ces retrouvailles tant attendues sur la pelouse du Camp Nou, avec notamment son ami Lionel Messi qu'il rêve d'attirer à Paris l'été prochain, sont repoussées. Elles pourraient même n’avoir jamais lieu avec cette nouvelle blessure contractée en 32e de finale de la Coupe de France. «Neymar Jr a été victime d'une lésion du long adducteur gauche mercredi soir . À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution», a indiqué le club parisien dans un communiqué. Une durée qui rend très incertaine sa présence pour le second acte dans un mois au Parc des Princes.

Avec ce énième pépin physique, les saisons se suivent et se ressemblent pour le n°10 parisien, qui n'a disputé que 103 des 191 matchs de Paris en quatre saisons et demi. Depuis son arrivée dans la capitale, il a accumulé les séjours à l’infirmerie, notamment à la veille des grands rendez-vous européens. En 2018, il avait manqué le 8e de finale retour face au Real Madrid en raison d’une entorse de la cheville droite et d’une fissure du 5e métatarsien d’un pied. Bis repetita la saison suivante. Une blessure au pied droit, déjà en Coupe de France, face à Strasbourg, l’avait privé de la double confrontation face à Manchester United. Et à chaque fois, le PSG a été éliminé.

Il reste à espérer pour le champion de France que ce triste scénario ne se répétera pas, alors que Neymar, grand artisan de la qualification contre le Borussia Dortmund l'année dernière, est désormais engagé dans une course contre-la-montre pour être remis sur pied d’ici le 10 mars et la venue de Barça. Son absence est en tout cas un casse-tête supplémentaire pour Mauricio Pochettino, qui devra également composer sans Angel Di Maria blessé à la cuisse, dimanche dernier, à Marseille. Et l’entraîneur argentin n’a plus qu’une occasion, avec la réception de Nice, samedi, en championnat, pour trouver des solutions à ses problèmes tout en espérant ne pas voir un nouveau coup dur pointer le bout de son nez.

