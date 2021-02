Après la blessure de son fils, le père de Neymar tacle Pascal Dupraz

En colère, le père de Neymar, blessé à Caen en Coupe de France et forfait contre Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions, a vivement réagi aux propos de l'entraîneur caennais Pascal Dupraz, qui avait ironisé sur le sort de la pépite brésilienne.

«Je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar», avait lâché Dupraz à l'issue de Caen-PSG, mercredi. De quoi faire sortir de ses gonds Neymar Senior, furieux de la pique adressée par l'ex-coach d'Evian-Thonon-Gaillard à son fiston. «Oui mon fils doit réellement pleurer, mais pas à cause de ce que vous imaginez monsieur», écrit-il sur Facebook, au côté d'un photomontage montrant Neymar et Dupraz.

Puis, de poursuivre : «D’après moi, il doit pleurer parce qu’il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des ligues négligentes, des journalistes partiaux et lâches. Oui, il doit pleurer. Mais nos pleurs et les siens, de mon fils, de l’athlète, de la magie du football, vont durer encore une nuit, et après cela il se lèvera de nouveau, comme d’habitude, pour les vaincre.»

Touché à un adducteur, «Ney» sera absent quatre semaines. Ses pépins physiques à répétition lui ont fait rater 88 matches sur les 191 disputés par son équipe depuis son arrivée.

