Tournoi des 6 nations : le XV de France prêt pour le défi irlandais

Après sa démonstration en Italie (50-10), le XV de France se rend dimanche en Irlande pour la 2e journée du Tournoi de 6 nations avec l'objectif de confirmer sa très bonne forme.

C’est peut-être leur année. Après avoir inscrits cinquante points à un adversaire pour la première fois depuis 2016 (Samoa, ndlr), les Tricolores vont désormais tenter de décrocher un premier succès dans l’enfer de Dublin depuis 2011. Et si le défi s’annonce d’ores et déjà rugueux et difficile, il est toutefois très plausible.

Reste qu’il faudra se méfier des coéquipiers de Jonathan Sexton, battus par le pays de Galles la semaine dernière (21-16), qui voudront se ressaisir à domicile. D’autant que les Irlande-France sont très souvent des batailles très compliquées.

En octobre dernier, au stade de France, les Bleus s’étaient certes imposés (35-27) mais le XV du Trèfle leur avait donné des sueurs froides. Preuve en est les 14 pénalités reçus par les hommes de Fabien Galthié - qui donnera son XV de départ vendredi -, soit le double des Irlandais. Le XV de France devra donc se montrer très vigilant et concentré pendant 80 minutes.

«On n'a pas le droit de se relâcher, a d’ailleurs lancé Charles Ollivon, le capitaine tricolore. On sait que les matchs du Tournoi se jouent sur des détails. Se relâcher 5-10 minutes, ce n'est pas possible à ce niveau-là.» Et à l’Aviva Stadium, cela ne pardonnera pas.

