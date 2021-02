Vidéo : ce geste plein d'élégance de la joueuse Naomi Osaka avec un papillon

Il n'est pas rare d'assister à des échanges de pure beauté à l'Open d'Australie. Mais celui-ci était d'un tout autre genre. Ce vendredi 12 janvier, la joueuse japonaise Naomi Osaka a vécu un beau moment de partage avec un papillon. La séquence a été immortalisée en vidéo.

La n°3 mondiale du circuit se préparait à servir quand le papillon est venu se poser sur sa jambe et tournoyer autour d'elle. La championne a saisi délicatement l'insecte, pour le mettre en sécurité à l'extérieur du terrain. Mais le papillon, facétieux, s'est envolé de nouveau vers son nez.

Naomi Osaka and a butterfly went exactly as you'd imagine#AusOpen pic.twitter.com/ckXtTwDrZZ

— Vivek Jacob (@vivekmjacob) February 12, 2021