6 Nations : le XV de France s'impose en Irlande (15-13), une première depuis 2011

Le XV de France s'est imposé en Irlande (15-13) dimanche lors de la 2e journée du Tournoi des 6 nations. Avec deux succès, les Bleus sont en tête du classement.

Malgré une fin de rencontre tendue où le XV de Trèfle a poussé, les hommes de Fabien Galthié, qui avaient surclassé l'Italie (50-10) le week-end dernier, n’ont pas flanché et comme tout au long de la rencontre, se sont montrés irréprochables à Dublin pour s’offrir une première victoire en Irlande depuis le 13 février 2011.

Des essais de Charles Ollivon (28e) et Damian Penaud (54e) ont permis aux Bleus de remporter une très belle victoire et d’enchaîner deux succès à l'extérieur, une première depuis l'édition 2010.

Quel essai sublime de Charles Ollivon !





Les Bleus réussissent un joli mouvement collectif et Gaël Fickou sert délicieusement son capitaine qui va marquer le premier essai du match #IRLFRA





Suivez Irlande - France en direct : https://t.co/00fzenccLO pic.twitter.com/dHQBcewy8o — France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021

L'essai de Damian Penaud !





L'ailier des Bleus profite de l'excellent travail de Brice Dulin pour marquer le deuxième essai du match. La France mène 15 à 3 #IRLFRA





Suivez Irlande - France en direct : https://t.co/00fzenccLO pic.twitter.com/HTvK8SmC7h — France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021

«En cette Saint-Valentin, j’espère que nous avons fait plaisir à tous les amoureux du rugby et du sport, a lancé le sélectionneur des Bleus après la rencontre au micro de France 2 et qui n'a jamais perdu contre l'Irlande en tant que joueur (4 victoires en 1994, 1997, 2002 et 2003). C'est la première des choses qui nous importait. Toujours renvoyer à ceux qui ne peuvent pas jouer au rugby, à tous les enfants qui ne peuvent pas aller dans les stades, un peu de bonheur et d'émotion. Quant au match, cela a été difficile. C'était prévu que ce soit aussi difficile. A un moment, on a senti que peut-être on pouvait se le rendre un peu plus facile mais en face, il y avait une équipe irlandaise qui n'a rien lâché jusqu'à la fin.»

Désormais, les joueurs du XV de France vont profiter de la semaine de repos à venir pour souffler un peu avant de reprendre leur marche en avant, avec la réception de l'Ecosse, le 28 février.

