Ligue 1 : Lille freiné par Brest (0-0) et ne possède plus qu'un point d'avance sur le PSG

Lille a été accroché par Brest (0-0), dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Les Lillois reprennent les commandes du championnat mais ne possèdent désormais plus qu'un point d'avance sur le PSG.

Les Dogues sont restés muets contre les Brestois et ont affiché un incroyable 0 tir cadré (14 tirs). Un partage des points qui met fin à une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues pour les Lillois, qui se retrouvent talonnés au classement par les Parisiens.

Les statistiques de #LOSCSB29 !





Le match en détail https://t.co/AgTfgLHm9Y pic.twitter.com/5IttnKWT6z — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 14, 2021

Les hommes de Christophe Galtier, qui affrontent l'Ajax Amsterdam jeudi prochain en 16es de finale aller de Ligue Europa, voient donc les Parisiens, vainqueurs de Nice (2-1) samedi, revenir sur leurs talons. Le PSG ne compte plus qu’un point de retard.

«C’est une déception de ne pas l'emporter, mais ma déception est minime quand je vois ce qu'on a fait sur le plan offensif... C'était insuffisant, a reconnu le technicien lillois. On a 14 tirs pas cadrés donc il n'y a aucun arrêt du gardien. C'est pauvre sur un plan offensif. C'est toujours difficile contre des blocs bas. Il faut être plus percutant, avoir plus de prises de risques, plus de prises d'initiatives, plus de présence dans la surface. Il y a eu de la maladresse technique mais il a surtout manqué beaucoup de tempérament. Il faut plus de caractère, on doit se faire violence dans ce match-là.»

