Mondiaux de biathlon : Impérial, Emilien Jacquelin conserve son titre de champion du monde de la poursuite

Il avait coché cette course. Et il a répondu présent. Déjà médaillé de bronze sur le sprint, Emilien Jacquelin a conservé, ce dimanche, son titre de champion du monde de la poursuite à Pokljuka (Slovénie), offrant à la France sa première médaille d’or de ces Mondiaux.

Il était tout simplement intouchable. Parti en 3e position, le Grenoblois a survolé la course, laissant aucune chance à ses adversaires sur les skis, mais surtout derrière sa carabine où il a été imperturbable. Au-delà de son sans-faute sur le pas de tir, c’est sa rapidité à blanchir les cibles qui a impressionné, notamment sur son dernier tir debout. Une vitesse d’exécution digne de «Lucky Luke».

Et ni le Suédois Sebastian Samuelsson (2), ni le Norvégien Johannes Boe (3e), leader du classement général de la Coupe du monde, n’ont été en mesure de lui contester cette victoire, qu’il a construit dès le premier tour.

Emilien Jacquelin a basculé en tête dès le premier tir couché avant de se retrouver seul à la première place à la suite de son 2e passage sur le pas de tir, profitant des erreurs de ses adversaires. Il a ensuite creusé l’écart grâce à des tirs debout exécuté à la vitesse de la lumière, sans que personne ne puisse le revoir.

Le doublé comme un certain Martin fourcade

«C’était un autre rêve d’enfant que de pouvoir conserver mon titre. Je trouve cela d’autant plus beau. Ce nouveau titre, je suis allé le chercher en mettant mes doutes de côté. J’ai fait ce que je sais faire tout simplement, sans me poser de questions, et je suis super fier», a-t-il confié avant de recevoir sa médaille d’or, la première du clan tricolore en Slovénie.

Et ce succès est d’autant plus beau qu’il a traversé des moments compliqués il y a quelques mois. «Je suis passé par pas mal de moments difficiles. Je suis quasi passé par la dépression cet été», a-t-il indiqué.

Avec cette démonstration, Jacquelin est devenu le 2e Français à conserver sa couronne mondiale dans cette spécialité après un certain Martin Fourcade, qui n’est autre que son idole. Et il tentera de succèder sur l'Individuel (mercredi 17 février) au septuple vainqueur du gros globe de cristal, champion du monde en titre de la spécialité.

