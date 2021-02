Mondiaux de biathlon : nouvelle médaille pour Anaïs Chevalier-Bouchet

Anaïs Chevalier-Bouchet s’est offert une deuxième médaille d’affilée aux Mondiaux de biathlon, dimanche, après sa troisième place sur la poursuite.

La biathlète tricolore, de retour cette saison sur le circuit après un an et demi d'absence pour cause de maternité, a terminé sur la dernière marche du podium derrière la Norvégienne Tiril Eckhoff, déjà sacrée en sprint et l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser.

Nouvelle médaille pour Anaïs Chevalier-Bouchet et l'équipe de France.





Bravo pour cette course et cette médaille de bronze.





Le débrief en direct https://t.co/aQd7gTa8mb #lequipeBIATHLON #AllezLesBleues pic.twitter.com/mqsDISZJqf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 14, 2021

Deuxième du sprint samedi, Anaïs Chevalier-Bouchet (28 ans) a fait deux fautes au tir mais est parvenue à offrir un cinquième podium au clan français depuis le début de la compétition mais aussi une 6e médaille de sa carrière aux Championnats du monde après le bronze en sprint (2017) et en relais (2017) et l'argent en relais (2016), relais mixte (2017) et sprint (2021).

«Je m'en veux sur ce dernier tir, a-t-elle avoué au micro de La chaîne L’Equipe. Je pense que j'avais le 19/20 au bout du canon. Je suis un peu déçue. (…) J'avais fait la moitié du travail hier et je voulais bonifier tout ça car des situations comme ça, je ne vais pas en vivre souvent. C'est pour ça que j'ai un peu de regrets. Sur les skis, je ne pouvais pas rivaliser. Il fallait donc que je joue derrière la carabine et il me manque cette balle sur le dernier tir. Après sur le dernier tour, Hauser avait une vitesse folle, je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas imaginé une seconde tenir dans ses skis, tellement elle allait vite. Je suis un peu frustrée.»

A voir aussi