OM : Jorge Sampaoli sur le point d’être nommé ?

Chaque jour qui passe semble rapprocher Jorge Sampaoli de Marseille. Priorité des dirigeants olympiens pour succéder à André Villas-Boas sur le banc, l’entraîneur argentin a évoqué son avenir, ce samedi, et ouvert la porte à une possible arrivée sur la Canebière.

Jusqu’à maintenant, il entretenait le flou sur son futur et les contacts avec l’OM. Mais à l’issue du match nul de l’Atlético Mineiro contre Bahia (1-1), qui pourrait avoir anéanti les chances du club brésilien (3e) dans la course au titre avec quatre points de retard sur l’Internacional à deux journées de la fin, Jorge Sampaoli s’est davantage épanché et n’a pas écarté un départ avant la fin de la saison et de son contrat, qui s’achève en décembre 2021.

«Je ne sais pas si j’irais jusqu’au bout de mon contrat, a-t-il confié. Le football change tout le temps. C’est très instable, surtout au Brésil. L’entraîneur ne dure pas longtemps.» Des propos qui laissent entrevoir la fin de son aventure brésilienne et une venue à Marseille plus tôt que prévue.

D'autant que les dirigeants de l'Atlético Mineiro, confiants ces derniers jours à l'idée de conserver leur entraîneur et à le faire prolonger, seraient désormais résignés à voir partir Jorge Sampoali dans un avenir proche.

Malgré le contexte actuel, l’ancien entraîneur du FC Séville (2016-2017) serait séduit par le challenge olympien et un accord pourrait même aboutir dans les prochains jours. Quelques détails resteraient encore à régler comme son salaire, estimé à 330 000 euros mensuels bruts actuellement au Brésil, et la composition de son staff technique. Mais l’OM n’a jamais semblé aussi proche de tenir le successeur d’André Villas-Boas.

A voir aussi