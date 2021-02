Open d’Australie : 300e victoire en Grand Chelem pour Novak Djokovic

Plus fort que la douleur. Malgré sa blessure à l’abdomen, contractée au tour précédent, Novak Djokovic a écarté, ce dimanche, le Canadien Milos Raonic (7-6, 4-6, 6-1, 6-4) pour se hisser en quarts de finale de l’Open d’Australie et signer sa 300e victoire en Grand Chelem. Seul Roger Federer fait mieux (362 victoires).

A quelques heures seulement du début de la rencontre, le n°1 mondial n’était pas encore certain d’entrer sur le court. Mais les soins prodigués et la récupération ont permis au Serbe de ne pas renoncer et de se présenter face au Canadien, deux jours après son marathon contre l’Américain Taylor Fritz, où il a failli abandonner.

Pendant la rencontre, il a semblé souffrir à certains moments, mais il a su passer outre sa souffrance et se montrer le plus solide, sans forcément exceller, pour dominer un adversaire qu’il a toujours battu en désormais douze confrontations.

«Une fois que le muscle a été chaud, ça allait. Pendant le match, il y a eu des hauts et des bas. Ce n’est pas idéal, mais je ne peux pas me plaindre, j’ai gagné le match. J’espère simplement que ça ira mieux dans deux jour», a-t-il déclaré. Et il a 48 heures devant lui pour récupérer avant d’être opposé à Alexander Zverev pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré.

Mais aussi continuer à faire grimper son compteur de victoires en Majeur, qui affiche 300 succès, pour poursuivre sa route vers un 9e sacre à Melbourne, son 18e en Grand Chelem.

victoires en Grand Chelem !





Du mieux pour Novak Djokovic qui atteint la barre des 300 succès en Majeur en battant Milos Raonic en 4 sets 7-6 4-6 6-1 6-4 pour avancer en 1/4 à Melbourne #AusOpen pic.twitter.com/jVUPFE4VMh — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 14, 2021

A voir aussi