Vidéo : un membre de la famille royale du Qatar refuse de saluer les arbitres féminines au Mondial des clubs

A l’occasion de la cérémonie de remise des trophées de la finale du Mondial des clubs jeudi, entre le Bayern Munich et les Tigres de Monterrey, un membre de la famille de l’Emir du Qatar a refusé de saluer les arbitres féminines.

C’est une polémique dont se serait bien passé les Qataris. Alors que la Coupe du monde des clubs était l’occasion d’une répétition générale avant le Mondial l’an prochain, une controverse a éclaté ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

La cause ? Le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani a salué l'arbitre chargé de la finale qui a vu le Bayern Munich s’imposer contre les Tigres de Monterrey (1-0), club mexicain dans lequel évolue André-Pierre Gignac, mais n’a pas fait de même avec ses assistantes.

Finale del mondiale per club in Qatar, premiazioni.



Il presidente della FIFA Infantino istruisce le donne della squadra arbitrale per non dare fastidio allo sceicco e evitare contatti impuri.



Il calcio ai diritti preferisce le valigette piene di soldi.



Che imbarazzo. pic.twitter.com/KuCSPyyc2j

— Giulio Cavalli (@giuliocavalli) February 14, 2021