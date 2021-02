Barça-PSG : l'arbitre de la rencontre n'a pas laissé que des bons souvenirs aux Parisiens

Le FC Barcelone-PSG de ce mardi comptant pour le 8e de finale aller de Ligue des champions sera arbitré par Björn Kuipers. Et le Néerlandais n’a pas laissé que des bons souvenirs aux Parisiens.

L’UEFA a dévoilé samedi le nom de celui qui officiera lors du choc entre le club de la capitale et les Catalans. Celui qui était au sifflet lors des finales de Ligue des champions 2014 (victoire du Real Madrid contre l’Atlético Madrid) et de Ligue Europa 2018 (victoire de l’Atlético sur l’OM) a croisé les Parisiens à quelques reprises. Et les supporters du PSG s’en rappelleront mais pas de la plus belle des manières.

Si la dernière, lors du Final 8 contre le RB Leipzig (3-0) n’a souffert d’aucune polémique, celles d’avant en revanche… En effet, Björn Kuipers, en 2015, avait expulsé Zlatan Ibrahimovic lors du 8e de finale retour Chelsea-PSG. Le Suèdois avait effectué un tacle qui pouvait sembler dangereux mais qui était surtout spectaculaire sur Oscar. L’arbitre avait d’ailleurs regretté sa décision quelques semaines plus tard.

En novembre 2018, le Néerlandais avait sifflé un penalty litigieux contre les Parisiens face à Naples. Neymar s’en était d’ailleurs énervé et lui avait d’ailleurs reproché d’avoir oublié un penalty.

Alors que la tension est haute entre le Barça et le PSG (remontada, transfert de Neymar et polémiques par presse interposée), reste à voir comment sera l’arbitrage de Björn Kuipers, compatriote de Ronald Koeman, l’entraîneur des Catalans.

A voir aussi