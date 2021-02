Ligue 1 : Le titre de champion de France promis à Lyon ?

Tout reste encore incertain pour le titre de champion de France de football. A 13 journées de la fin de la saison, Lille, Paris, Lyon et Monaco se tiennent en six points en tête du classement. Mais si la lutte s’annonce indécise jusqu’au bout entre les quatre clubs, Lyon serait au final sacré, selon une projection réalisée par l’Observatoire du football CIES.

Après 25 journées, le Losc trône actuellement au sommet de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG, trois sur l’OL et six sur le club de la principauté. Mais la formation entraînée par Christophe Galtier ne devrait pas être couronnée en mai prochain, selon cette projection, réalisée avant la 4e journée et qui prend «en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp».

D’après ces critères, Lyon décrocherait le 8e titre de champion de France de son histoire, 13 ans après son dernier sacre. Le club rhodanien devancerait d’un point le PSG, champion en titre, et de trois points Lille. Monaco finirait au pied du podium à 9 longueurs. De son côté, l’OM terminerait la saison à la 7e place, derrière Rennes (5e) et Lens (6e).

Dans le bas du tableau, Nîmes (19e) et Dijon (20e) seraient relégués à l’étage inférieur, alors que Nantes serait barragiste. En Ligue 2, Troyes, champion avec cinq points d’avance, et Clermont seraient directement promus en Ligue 1.

A l’étranger, le Bayern Munich en Allemagne, l’Atlético de Madrid en Espagne et Manchester City en Angleterre, tous leaders actuellement, seraient sacrés, alors qu’en Italie, le titre reviendrait à l’Inter Milan, qui devancerait de deux points l’AC Milan et de trois points la Juventus Turin.

