Ligue des champions : Le onze de départ pressenti du PSG pour affronter le Barça

Le PSG a fait le voyage à Barcelone sans Neymar, ni Angel Di Maria. Mais pour affronter le Barça, ce mardi 16 février, en 8e de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale devrait pouvoir compter sur Marco Verratti dans son onze de départ.

Victime d'une semelle de Dimitri Payet à la hanche, il y a dix jours contre l'OM, l'international italien avait été préservé à Caen en Coupe de France, puis lors la réception de Nice en championnat samedi 13 février. Véritable métronome du jeu parisien, Marco Verratti semble en mesure de tenir sa place au coup d’envoi. Et comme souvent depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc et en l'absence de Neymar, l'Italien devrait être aligné dans un rôle de meneur de jeu.

Il sera en charge d'alimenter en ballons Kylian Mbappé, Mauro Icardi et sûrement Moïse Kean. En ballotage pour occuper le couloir droit de l'attaque parisienne avec Pablo Sarabia, le jeune attaquant italien a marqué des points dans l'esprit de son entraîneur grâce à sa prestation et son but victorieux contre Nice, samedi dernier.

A la récupération, Leandro Paredes devrait être une nouvelle fois associé à Idrissa Gueye. Touché en première période face aux Niçois, l'international sénégalais a finalement pu terminer la rencontre et devrait être capable de commencer au Camp Nou. Derrière ce duo, Pochettino va se reposer sur sa défense type du moment, composée d'Alessandro Florenzi à droite, de Layvin Kurzawa à gauche, ainsi que de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l'axe.

Revenu le week-end dernier après avoir manqué les quatre derniers matchs, Keylor Navas, remis de ses douleurs aux cotes et aux adducteurs sera lui titulaire de la cage parisienne. Le gardien costaricain aura la lourde tâche d'enrayer les tentatives de Lionel Messi, Antoine Griezmann et consorts.

Le onze de départ probable

Navas

Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa

Paredes, Gueye

Verratti

Kean, Icardi, Mbappé

