Ligue des champions : Tout ce qui change à partir des 8es de finale

La Ligue des champions fait son retour mardi 16 février avec les huitièmes de finale aller mais aussi de nouvelles règles.

Six changements autorisés

Jusqu'à présent, les équipes engagées en Ligue des champions avaient le droit à cinq changements pendant le temps réglementaire, pour limiter l'impact de la fatigue sur les joueurs à cause des calendriers densifiés par la crise sanitaire. Mais à partir des huitièmes de finale retour, un sixième changement devient possible en cas de prolongation.

A noter toutefois que le règlement de la Ligue des champions publié par l'UEFA à l’automne ne prévoit pas de remplacement supplémentaire en cas de suspicion de commotion cérébrale, permis seulement depuis décembre par l'International Board, et testé lors du récent Mondial des clubs au Qatar.

Un nouveau ballon

Pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Adidas a dévoilé le nouveau ballon qui sera utilisé dans la compétition. Pour célébrer les 20 ans de son ballon Star Ball, la marque allemande a imaginé une balle à partir des étoiles du logo de la C1. Dessus, les vingt dernières finales de la compétition y sont inscrites.

Adidas dévoile le nouveau ballon de l’#UCL pour la phase finale de la compétition. pic.twitter.com/ws0Di75OeC — Actu Foot (@ActuFoot_) February 15, 2021

Buts à l'extérieur

Les équipes se départagent jusqu'en demi-finales lors de doubles confrontations (aller-retour), et si la différence de buts est identique au total des deux matches, l'équipe qui a inscrit le plus de buts sur le terrain adverse l'emporte. Si le nombre de buts marqués à l'extérieur est lui aussi le même, les équipes disputent une prolongation, éventuellement suivie d'une séance de tirs au but.

Défaite sur tapis vert

Avec le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, l'UEFA a mis en place deux nouveaux risques de défaite par forfait, chaque fois sur un score de 3-0 : si une équipe ne peut aligner «au moins 13 joueurs» dont un gardien de but car une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine ; ou bien s'il n'est pas possible de reprogrammer la rencontre dans les délais fixés par l'UEFA.

A noter que cette sanction sera aussi infligée à un club jugé «responsable du non-déroulement d'un match» en raison des restrictions imposées par ses autorités nationales, par exemple une fermeture des frontières ou des mesures de quarantaine. Il faudrait alors trouver un stade en terrain neutre pour organiser la rencontre.

