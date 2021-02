L'OM veut créer un nouveau modèle de supportérisme, les fans en colère

L’OM a annoncé le lancement en mars d’un projet visant à «redéfinir le supportérisme», a annoncé lundi le club phocéen.

Quinze jours après l’attaque de la Commanderie par 300 de ses supporters, l’Olympique de Marseille a décidé de mettre en place un projet baptisé «Agora OM». Une initiative lancée par Jacques-Henri Eyraud, président du club au coeur de nombreuses critiques et le Directeur général du club, Hugues Ouvrard.

«Concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse, peut-on lire sur le communiqué. Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l’OM, familles, enfants, de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes. Les supporters sont l’atout le plus précieux du club et le resteront.»

[Communiqué] L'Olympique de Marseille annonce le lancement de l'initiative Agora OM. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2021

Amorcé par le président Jacques-Henri Eyraud, ce projet, qui ressemble à celui qu'a connu le PSG à l'époque de Robin Leproux, n'est «pas de la démagogie ni un comité Théodule» s'est défendu Ouvrard à l’AFP, assurant vouloir «entamer un dialogue et mettre en place un plan d'action pour refondre le système du supportérisme.»

«Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l’encontre des éléments violents qui s’en sont pris au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l’ensemble des salariés de l’OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques», indique le communiqué.

Seulement, cela ne passe très bien auprès des supporters de l’OM qui le font savoir depuis que le communiqué est sorti. Sur Twitter, le hashtag #BoycottAgoraOM a vite fait son apparition. Et les critiques pleuvent.

J’ai écrit à @jheyraud pour qu’il calme le jeu. pic.twitter.com/UFohszVj3f — Benoît Payan (@BenoitPayan) February 15, 2021

Les pro et anti #VenteOM, les insiders et anti-insiders, les comptes clashs et média, il est temps d’oublier rancœurs et différents.





Je suis peut-être dans l’utopie, mais il est temps de redevenir qu’une team, la #TeamOM.





Luttons ensemble pour la vie de notre OM#BoycottAgoraOM — Mehdi Mokhtar (@Mehdi_Treize) February 15, 2021