Mondiaux de ski : Alexis Pinturault en argent sur le combiné

Alexis Pinturault a perdu son titre de champion du monde du combiné ce lundi à Cortina d’Ampezzo. Le Français a terminé deuxième derrière l’Autrichien Marco Shwarz.

Meilleur slalomeur du monde actuellement, le jeune autrichien (25 ans) a réalisé le meilleur temps à l'issue d'une manche de super-G et d'une manche de slalom pour s'imposer de 4 centièmes devant Pinturault, tenant du titre, et de 1 sec 12 devant Meillard.

Le skieur de Courchevel, deuxième à l'issue du super-G matinal, a commis une grosse faute d'intérieur au milieu du tracé qui ne lui a pas permis de conserver sa couronne glanée en 2019 à Are (Suède). A 29 ans, il empoche tout de même une cinquième médaille mondiale après le bronze du super-G jeudi.

«J'ai tout donné, je suis deuxième, je n'ai pas de regrets à avoir, a confié Alexis Pinturault à France Televisions après le combiné. Quatre centièmes en slalom, c'est un mouchoir de poche. Il faut un premier et un deuxième. Je continue sur ma lancée. Marco a été excellent en super-G. Je pars un peu gentil sur le haut de parcours du slalom, derrière c'était mieux. C'était un slalom difficile, en combiné généralement c'est plus facile, mais là ça ressemblait à une Coupe du monde. C'était une belle bagarre avec Marco et les Suisses qui font des grosses fautes sur la deuxième manche.»

