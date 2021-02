Barça-PSG : Barcelone, la bête noire de Keylor Navas ?

Privé de Neymar et Angel Di Maria, Mauricio Pochettino a pu compter sur une bonne nouvelle avec le retour de blessure de Keylor Navas, remis de ses douleurs aux adducteurs et aux côtes, pour affronter Barcelone, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais le gardien costaricain a souvent souffert face au club catalan.

Recruté à l’été 2019, le portier a régulièrement été impérial sur sa ligne avec des arrêts souvent décisifs. Au point que seulement un an et demi après son arrivée, en provenance du Real Madrid, Keylor Navas est considéré comme l’une des meilleures recrues de l’ère QSI. Il a su faire étalage de son talent à un poste où ses prédécesseurs n’ont guère été convaincants.

Son retour à la compétition, samedi, face à Nice (2-1), a été un soulagement pour le staff parisien et ses supporters à l'approche du rendez-vous capital en Catalogne, mais Navas n’a pas toujours été en verve contre le Barça. Un club qui est loin de réussir au gardien. En 13 confrontations contre les Blaugrana, il a encaissé pas moins de.… 28 buts, soit une moyenne d’un peu plus de deux buts par matchs.

Il a notamment vécu un véritable calvaire au Camp Nou avec Levante en août 2013. Navas et son équipe avaient sombré devant les coéquipiers de Lionel Messi, concédant un cinglant 7-0. Avec le Real Madrid, il n’a pas été beaucoup plus à la fête. Il n’a remporté que trois des dix Clasicos qu’il a disputés et a subi également de cinglants revers comme en novembre 2015 (0-4) ou en février 2019 (0-3).

Comme le PSG, Keylor Navas a donc une revanche à prendre face à cette équipe de Barcelone dont il ne garde pas de bons souvenirs…

A voir aussi