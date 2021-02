Barça-PSG : enfin l'heure de Kylian Mbappé ?

En l’absence de Neymar et Angel Di Maria, tous les projecteurs seront braqués sur lui. Kylian Mbappé aura la lourde charge de guider le PSG, ce mardi, à Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et l’occasion est parfaite d’assumer les responsabilités qu’il a souvent réclamées depuis son arrivée dans la capitale.

Ces phases finales de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avaient permis à l’attaquant français de se révéler aux yeux de tous et de se faire un nom. En 2017, alors qu’il n’était âgé que de 18 ans, le prodige de Bondy avait affolé les compteurs sous le maillot de l’AS Monaco avec six buts inscrits des 8es aux demi-finales, dont un retentissant doublé sur le terrain du Borussia Dortmund en quarts (2-3).

Mais dans la capitale, le champion du monde tricolore ne connait pas la même réussite. Loin de là. Il n’a inscrit qu’un seul but dans ces rencontres éliminatoires. C’était il y a deux ans à Old Trafford face à Manchester United (0-2). Et ce succès dans le nord de l'Angleterre n’avait pas empêché Paris d’être éliminé au match retour au terme d’un scénario catastrophe (1-3). A cette réalisation, il faut rajouter trois passes décisives. Beaucoup trop peu pour un joueur de sa dimension.

Ces difficultés sur la scène européenne se sont également vérifiées durant la phase de groupes en début de saison. Il a dû attendre la 6e journée et la venue d’Istanbul Basaksehir au Parc des Princes pour inscrire ses deux premiers buts dans la compétition et mettre un terme à un an de mutisme en Ligue des champions.

Mais alors que son avenir au PSG est toujours incertain et qu’il hésite toujours à prolonger, à un an et demi de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a la possibilité de réécrire l’histoire et de porter le champion de France au Camp Nou. Sa tâche est grande et ses performances n’ont pas toujours été convaincantes ces dernières semaines, notamment depuis l'arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino. Mais il a déjà prouvé qu’il avait le potentiel pour espérer briller dans la nuit catalane. Et sa vitesse sera évidemment un de ses plus précieux atouts pour transpercer une défense blaugrana loin d’offrir toutes les garanties.

A lui d’en profiter pour mettre des actes sur ses paroles que personne n’a oublié lors des Trophées UNFP en mai 2019 réclamant davantage de responsabilités et embarquer avec lui le PSG dans une nouvelle dimension. Tout en tirant, pour lui comme pour le club parisien, un trait sur le passé…

