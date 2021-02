Barça-PSG : Quels joueurs ont vécu la «remontada» ?

1 440 jours plus tard. Bientôt quatre ans après la «remontada», le PSG et Barcelone vont se retrouver, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et plusieurs joueurs des deux clubs ont vécu cette rencontre toujours dans les mémoires.

Huit du côté de Paris, sept du côté de Barcelone. Si l’effectif parisien a connu de nombreux bouleversements depuis cette funeste soirée de mars de 2017, six joueurs sont toujours présents. Il s’agit de Marquinhos, qui était aligné en défense centrale au côté de Thiago Silva, Layvin Kurzawa, titulaire sur le côté gauche de la défense, Marco Verratti présent dans l’entrejeu tout comme Julian Draxler, Angel Di Maria, entré peu avant l’heure de jeu à la place du Brésilien Lucas, et Presnel Kimpembe, resté sur le banc.

S’ils portaient le maillot du Barça ce soir-là, Neymar et Rafinha ont depuis rejoint la formation parisienne. La prestation de Neymar avait notamment poussé les dirigeants du club de la capitale à payer le montant de sa clause libératoire (222 millions d’euros) quelques mois plus tard. Mais touché à l’adducteur, le Brésilien est forfait pour ce premier acte. Titulaire dans les rangs du Barça à l'époque, Rafinha est, lui, arrivé libre l’été dernier et figure dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino.

Dans le camps catalan, Lionel Messi, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Sergio Busquets et Samuel Umtiti ont participé à ce match. Sans oublier Sergi Roberto. Entré en jeu à un quart d’heure du coup de sifflet final, il a inscrit le 6e et dernier but pour offrir la qualification à son équipe. Jordi Alba était, lui, resté sur le banc des remplaçants.

Plusieurs d’entre eux vont à nouveau se croiser sur la pelouse du Camp Nou avec la volonté pour les Parisiens de prendre leur revanche et l’envie pour les Barcelonais de décrocher une nouvelle victoire, avant de se retrouver le 10 mars prochain pour le match retour au Parc des Princes. Avec Neymar cette fois ?

