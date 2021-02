Barça-PSG : Qui est le favori selon les bookmakers ?

Quatre ans après la «remontada», le FC Barcelone et le PSG vont se retrouver, ce mardi soir, au Camp Nou en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et si aucun favori ne semblait se dégager au moment du tirage au sort, mi-décembre, la balance penche légèrement du côté du club espagnol, à quelques heures du coup d’envoi.

Depuis que le destin a mis le Barça sur la route de Paris, le club catalan connait sa meilleure période depuis le début de la saison. S’ils se sont inclinés en finale de la Supercoupe d’Espagne et en demi-finale de la Coupe du roi en janvier, les coéquipiers de Lionel Messi restent sur une série de 12 matchs sans défaite en Liga (10 victoires, 2 nuls), dont une éclatante victoire, le week-end dernier, face à Alavés (5-1). Et cette embellie correspond au retour au premier plan de Messi, après ses velléités de départ l’été dernier, et à la rédemption d’Antoine Griezmann enfin intégré à cette équipe.

Dans le même temps, Paris a connu une fin d’année mouvementée, marquée notamment par le renvoi de Thomas Tuchel, remplacé par Mauricio Pochettino sur le banc. Et les effets de l’arrivée de l’entraîneur argentin tardent à se faire sentir sur le jeu des Parisiens loin d’être flamboyant. A cela se sont ajoutées les blessures de Neymar et d’Angel Di Maria, forfaits pour ce premier acte. Deux absences majeures qui pourraient s'avérer préjudiciable pour Paris.

Il n’en fallait pas plus pour que Barcelone ne soit considéré comme le favori des bookmakers avec une cote de 2 sur Winamax, contre 3,90 pour le PSG (4 pour le match nul). La tendance est identique du côté de Parions Sport et Betclic (2 pour Barcelone, 3,90 pour le PSG) ainsi que sur Unibet (1,98 pour Barcelone, 3,88 pour le PSG), alors que le Barça a une cote de 1,91 sur PokerStars Sports contre 3,60 pour Paris (3,75 pour le match) et de 1,90 sur PMU contre 3,90 pour le champion de France.

Outre une option avant le match retour, le 10 mars prochain, au Parc des Princes, une victoire parisienne pourrait ainsi permettre de rapporter gros pour ceux qui voient les partenaires de Marquinhos s'imposer en Catalogne.

