Ligue des Champions : le PSG surclasse le FC Barcelone (1-4)

Sans Neymar mais avec un Mbappé auteur de 3 buts, le PSG a surclassé mardi soir le FC Barcelone chez lui (1-4), en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

L’affront de la «remontada» est presque lavé. Bientôt quatre ans après la tristement célèbre soirée, Paris, privé de sa star brésilienne Neymar, est allé écraser un Barça complètement dépassé. Plus qu’un très bon résultat avant le match retour prévu le 10 mars prochain au Parc de Princes, c’est un message très fort envoyé à l’Europe.

Car si ce sont les Catalans qui ont ouvert la marque sur penalty par Lionel Messi (27e), la prestation globale des hommes de Mauricio Pochettino est à souligner tant ils ont impressionné au Camp Nou.

Mbappé était partout

Les Parisiens, finalistes de la dernière édition de la C1, n’ont en effet jamais paniqué après l’ouverture du score et ont rapidement repris le dessus. Notamment grâce à un grand Kylian Mbappé.

Bien aidé par Marco Verratti, également très en verve au Camp Nou, l’attaquant tricolore, forcément très attendu avec l’absence de «Ney», a d’abord égalisé quelques minutes après au terme d’une sublime action parisienne (32e) avant d’offrir un récital offensif mais également défensif.

Puis, le natif de Bondy s’est ensuite offert un doublé (65e) avant le triplé (85e) lui permettant d’atteindre la barre des 111 buts avec Paris - 3e meilleur buteur du club derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic -. «Ils ont été meilleurs que nous, Kylian a été dans un très grand soir et voilà, a confié Antoine Griezmann, attaquant des Blaugranas. Il reste un match retour, ce sera compliqué mais on n'ira pas pour visiter. (Sur le triplé Mbappé) Je suis content pour lui, il avait été beaucoup critiqué. Mais quand on a quelqu'un depuis longtemps, dès qu'il est moins bien on le critique, c'est assez facile. Mais je crois que le Paris Saint-Germain a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo (Messi) ou de Cristiano (Ronaldo), donc il faut en profiter tous les jours. Il faut le féliciter, car il a fait un très grand match.»

Entre temps, Moise Kean avait inscrit le troisième but (70e). Score final 4-1. Evidemment, tout est possible, le PSG - en 2017 Paris avait remporté le match aller 4-0 avant le 6-1 - mais difficile d'imagine cette équipe, qui a désormais un pied et quelques orteils en quarts, faire n'importe quoi au Parc des Princes.

