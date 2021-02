Mondiaux de ski : Faivre champion du monde du parallèle, Worley en bronze

Mathieu Faivre a été sacré champion du monde du parallèle individuel lors des Championnats du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie). Tessa Worley a décroché le bronze chez les femmes.

Et deux médailles de plus pour l’équipe de France. Après les deux breloques décrochées par Alexis Pinturault (bronze sur le Super-G et argent sur le combiné) - qui avait fait l'impasse pour se concentrer sur le slalom géant de vendredi et slalom dimanche -, le natif de Nice et la skieuse du Grand Bornand sont venus y ajouter les leur.

Vainqueur en finale du Croate Filip Zubcic, Mathieu Faivre, qui ne comptait qu’une victoire en Coupe du monde (lors du géant de Val d'Isère en 2016), est d’ailleurs devenu, à 29 ans, le premier champion du monde de l'histoire en parallèle individuel. Pas volé du tout lorsque l’on voit l’après-midi parfait de l’Azuréen. Des huitièmes de finale à la finale, il a survolé l’épreuve et ses adversaires un à un.

Pour ce premier slalom parallèle aux Mondiaux de l'histoire, la France inscrit son nom au palmarès avec la victoire de Mathieu Faivre le niçois ! Le skieur tricolore a parfaitement abordé sa finale et bat le Croate Flip Zubcic de 48 centièmes ! @cortina2021 pic.twitter.com/Mou3JjZMxS — France tv sport (@francetvsport) February 16, 2021

De son côté, Tessa Worley a parfaitement préparé le géant de jeudi, elle qui est double championne du monde, en décrochant la médaille de bronze. A 31 ans, la Française a battu l'Américaine Paula Moltzan lors de la petite finale avec une seconde et 18 centièmes d'avance au terme des deux manches. Il s'agit de sa sixième médaille mondiale. A noter que l'Italienne Marta Bassino et l'Autrichienne Katharina Liensberger se sont partagé le titre de championnes du monde en individuel parallèle.

Tessa Worley décroche la médaille de bronze face à l'Américaine Paula Moltzan ! Elle inscrit son nom au palmarès de cette épreuve inédite ! L'Italienne Marta Bassino remporte l'or. pic.twitter.com/0y98uwnX07 — France tv sport (@francetvsport) February 16, 2021

Plus d'informations à venir…

